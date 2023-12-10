الانتخابات الرئاسية 2024 .. استمرار التوافد على لجان مصر الجديدة بآخر ساعات تصويت اليوم الأول

الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

يستمر توافد المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بمنطقة مصر الجديدة، بآخر ساعات التصويت؛ قبل غلق أبواب اللجان في تمام التاسعة مساءً معلنة انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

استمرار توافد الناخبين على لجان مصر الجديدة بأخر ساعات التصويت لليوم الأول

توافد الناخبين على لجان مصر الجديدة

توافد الناخبين على لجان مصر الجديدة

الناخبون يتوافدون على لجان مصر الجديدة

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.