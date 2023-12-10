قرى مركز بنها تحتشد للتصويت في الأنتخابات الرئاسية

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم إقبالاً بقرى مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية للإدلاء بأصواتهم، والتي بدأت من التاسعة صباحاً بأول أيام فترة إجراء الانتخابات، وسوف تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.

حيث تعالت أصوات المزمار أمام اللجان، التي شهدت إقبالا كبيرا جدا لم تشهده الانتخابات من قبل، وسط هتافات وطنية، ورفع الناخبون أعلام مصر، مؤكدين أنهم جاءوا اليوم للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024، تلبية لنداء الوطن.

وقد شهدت قرية العمار الكبري مركز طوخ تزايد إقبال المواطنين والأهالي أما لجان التصويت بالقرية ونظم الأهالي مسيرة وزفة بالحصان والمزمار البلدي على أنغام تسلم الأيادي لدعوة الأهالي إلى التصويت في الإنتخابات الرئاسية مؤكدين ان المشاركة في الانتخابات واجب على كل مصري نحو بلده ووطنه.

كما شهدت لجان الانتخابات في مدينة بنها، توافد عدد كبير من الناخبين من كبار السن للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، كذلك حرصت المقار واللجان الانتخابية على توفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم و كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى أول ايام الانتخابات الرئاسية 2024.

وجرى تجهيز 365 مقر انتخابي و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، ومنها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

فيما ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الاول من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة ومديرية أمن القليوبية والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات، مشيرا إلى انه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.