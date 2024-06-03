صلاة الفجر| مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 يونيو 2024

صلاة الفجر .. يؤذن لصلاة الفجر اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة فى الرابعة وتسع دقائق، أما الشروق ففى الخامسة وأربع وخمسين دقيقة، أما صلاة الظهر ففى الثانية عشرة وثلاث وخمسين دقيقة، وصلاة العصر يحين موعدها فى الرابعة وتسع وعشرون دقيقة، أما صلاة المغرب فى السابعة وثلاثة وخمسين دقيقة أما صلاة العشاء فيحين موعدها فى التاسعة وخمس وعشرين دقيقة.

مواقيت الصلاة فى بعض المحافظات

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:58

موعد صلاة العصر 4:37

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:34 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:03

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:50 م

موعد صلاة العشاء 9:22 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:06

وقت صلاة الظهر 12:41

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:36 م

وقت صلاة العشاء 9:04 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 ص

موعد صلاة العصر 10: 4

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:01

الصلاة الركن الثانى من أركان الاسلام



الإسلام أعطى الركن الثانى من أركانه منزلة كبيرة، فالصلاة هى الركن الثانى من أركانه، التى فرضت فى مكة المكرمة قبل هجرة النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) وذلك أثناء رحلة الإسراء والمعراج، وتؤدى 5 مرات فى اليوم والليلة، وهى فرض على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل، خالٍ من الأعذار.

وفى الحديث الشريف عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن ايتطاع إليه سبيلا.

صلاة الفجر

صلاة الفجر.. أجمع الأئمة والفقهاء على أن صلاة الفجر ركعتان فقط، فهى الصلاة الوحيدة بين الفرائض التي تُصلى ركعتين، وهى صلاة يجهر فيها المصلى بقراءة القرآن بها.

صلة بين العبد وربه

والصلاة هى أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهى بالتسليم، وهى صلة بين العبد وربه، تقربنا منه، وتدفعنا إلى مرضاته، وأول ما يحاسب عنها يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.

ابدأ يومك بالصلاة وبنية صافية من القلب، متطهراً متجهاً إلى القِبلة، ثم كبر وقل الله وأكبر، ثم أشرع فى صلاتك فأقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع وردد سبحان ربى العظيم ثلاث مرات، ثم استقم، ثم اسجد واقترب واخشع، ثم ردد سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات، ثم كرر ذلك مرة أخرى، فى الركعتين أو الثلاث أو الأربع، ثم اقرأ نصف التشهد (عند القيام بأربع ركات) ثم التشهد الأخير الذى ينتهى بالتسلم.

والصلاة المفروضة خمس فى اليوم والليلة تبدأ بالفجر ركعتان ثم الظهر أربع ركعات ثم العصر أربع ركعات ثم المغرب ثلاث ركعات ثم العشاء أربع ركعات.



