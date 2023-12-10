الفيتو الظالم.. يستخدم لإجهاض وقف إطلاق النار في غزة

حق النقض والمعروف بـ حق الفيتو، وتعني نقض من اللغة الإنجليزية، هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم: روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة، ولكن يبدو أنه يستخدم بشكل ظالم حاليا لـ إجهاض وقف إطلاق النار فى غزة.

ولم يرد لفظ نقض في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ حق الاعتراض وهو في واقع الأمر "حق إجهاض" للقرار وليس مجرد اعتراض.

ويكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليرفض القرار ولا يمرر نهائياً، حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.

الفيتو.. حق النقض أمر مثير للجدل

فيما يعتبر البعض الفيتو، أو حق النقض أمر مثير للجدل، يعتبره المؤيدون أنه داعم للاستقرار الدولي، وضبط ضد التدخلات العسكرية، وضمانة حاسمة ضد الهيمنة الأمريكية.

بينما يقول النقاد أن حق النقض هو أكثر العناصر غير الديمقراطية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى السبب الرئيسي للتقاعس عن اتخاذ إجراءات بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث إنه يمنع فعليًا تحرك الأمم المتحدة ضد الدول الدائمة العضوية وحلفائها.

استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو

مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ليلة أمس الجمعة للتوصل لوقف إطلاق نار عاجل في قطاع غزة في إطار الصراع الدامي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كاتب المقال باتريك وينتور، أكد أن واشنطن استخدمت حق النقض لإجهاض تمرير قرار بهذا الشأن على الرغم من كل المناشدات التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والعديد من الدول العربية متعللة بأن "وقف إطلاق النار سوف يسهم في إشعال حرب جديدة بين الجانبين".

ويضيف المقال أن 13 دولة من دول مجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة وافقت على قرار وقف إطلاق النار بينما استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو وامتنعت بريطانيا عن التصويت.