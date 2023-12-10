لجان الوافدين فى المحافظات تشهد إقبالاً متزايداً .. المصري لحقوق الإنسان يوضح

رصد متابعو الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية إقبال كثيف للوافدين على اللجان الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم، وذلك في ظاهرة ملحوظة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وتم رصد إقبال للوافدين على النحو التالى :-



• محافظة اسوان:

-لجنه مدينه" ابوسمبل" السياحيه للمغتربين بمركز " نصر النوبة" .

-لجنة مدرسة اطلس الابتدائية.

-لجنة مدرسة اسوان النموذجية.

-لجنة مدرسة سليمان على الثانوية بمركز ادفو.

-لجنة مدرسة محمد الدمرداش الابتدائية قسم اول اسوان.

-لجنة مدرسة سليمان على الثانوية بمركز ادفو.

• محافظة الغربية:

-لجنة ميت عساس المغتربين بمركز سمنود.

• محافظه بورسعيد:

-لجنة مقر الاداره المتكامله لبحيره المنزله بالمنطقه الصناعيه بجنوب بورسعيد.

- لجنة مدرسه شهداء بورسعيد المشتركه بالمناصره.

- لجنة مدرسه الفرما الابتدائيه بجانب محطه قطارات بورسعيد.

-لجنة مقر الهيئه الاقتصاديه شارع عزمي بجوار ميناء بورسعيد

-لجنة مقر جمعيه المستثمرين بالمنطقه الحره للاستثمار بشارع محمد علي بحي الضواحى.

• محافظة الاقصر:

-لجنة رقم 25 معهد فتيات الاقصر الازهرى بشارع سان جوزيف قسم الاقصر.ت الرئاسية.