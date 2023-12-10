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"الوطنية للانتخابات": استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب
الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: إقبال متزايد للناخبين في بعض لجان المحافظات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تواجد عدد كبير من الناخبين ووجود طوابير ملحوظة أمام بعض اللجان بالمحافظات التالية:
1- محافظة قنا 
• لجنة (٥) سيدات مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بقرية نجع ابو مناع مدرسة محمد الامين الابتدائية 
• المدرسة الإعدادية بحاجر دنفيق توافد وتزاحم كبير أمام اللجان  المدرسة مما اضطر القاضى إلى توقف التصويت
• معهد دنفيق الأزهري حشود كبيرة وإقبال كبير على العملية الانتخابية بقرية حاجر دنفيق 
• لجنه رجال فقط بقرية أبو مناع بمركز دشنا وعنوانها شاره الجسر مدخل البلد
• مدرسه جمعية تنميه المجتمع  بشارع مستشفى الهلال  لجنتى (1) و (6) بلغ اجمالى من ادلى بصوتة حتى الآن (240 )من اجمال الأصوات (٣٦٩٤ )بنسبة تزيد على ٦٥%
2- لجنة رقم( ٤) مدرسة محمد الأمين الابتدائية بقرية أبو مناع بمركز دشنا وعنوانها شاره الجسر مدخل البلد محافظة المنيا 
• مدرسه منشيه دعبس الابتدائيه  مركز أبو قرقاص بها (٣) لجان توافد عدد كبير من المواطنين مما أدى لإزدحام امام اللجان
• مدرسه جمال برعي الابتدائيه مركز أبو قرقاص بجوار الاداره التعليميه شارع قاسم امين  بها بها لجنتين( ٦١) ،(٦٢)
3- محافظة بني سويف
• لجنه رقم( 27) المدرسة الابتدائية بقريه طوة
• لجنه رقم( 51 )مدرسه قطب محمد موسي ب قريه ام الجنازير 
• مدرسه طرشوب الابتدائيه الجديدة –كير رقم اللجنه( 67) 
• مدرسه عائشة بنت ابى بكر للتعليم الأساسي 
• لجنه مدرسه فؤاد نصر هندى الابتدائيه  ب مدينه ببا رقم اللجنه (3) 
• مدرسه واصف غالى الاعداديه بنين بندر ببا رقم اللجنه( 2) 
• مدرسه فاطمه الزهراء الثانويه بنات بمدينه ببا لجنه رقم( 1) 
4- محافظة البحيرة 
• تزايد الاقبال بلجان مدرسة عمر الوكيل بدمنهور أرقام( 25) رجال و (26 )سيدات 
5- محافظة الغربية
• الإقبال متزايد بلجنة سيدات  المرحومة السيدة هلال الشين قطور
• اقبال ملحوظ بلجان  مدرسه الشهيد صالح الجبالى بنا ابو صير مركز سمنود
6- محافظة الإسكندرية 
• رصد متابعو الائتلاف ازدحام امام  لجنة رقم (42 )مدرسه الشهيد مصطفي محمود عبد الله بالبيطاش إسكندرية 
7- محافظة القاهرة 
اقبال كثيف أمام مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل دار السلام المطبعة باللجان ارقام( 10) و(18)و(19) و(20)

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