الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: إقبال متزايد للناخبين في بعض لجان المحافظات

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تواجد عدد كبير من الناخبين ووجود طوابير ملحوظة أمام بعض اللجان بالمحافظات التالية:

1- محافظة قنا

• لجنة (٥) سيدات مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بقرية نجع ابو مناع مدرسة محمد الامين الابتدائية

• المدرسة الإعدادية بحاجر دنفيق توافد وتزاحم كبير أمام اللجان المدرسة مما اضطر القاضى إلى توقف التصويت

• معهد دنفيق الأزهري حشود كبيرة وإقبال كبير على العملية الانتخابية بقرية حاجر دنفيق

• لجنه رجال فقط بقرية أبو مناع بمركز دشنا وعنوانها شاره الجسر مدخل البلد

• مدرسه جمعية تنميه المجتمع بشارع مستشفى الهلال لجنتى (1) و (6) بلغ اجمالى من ادلى بصوتة حتى الآن (240 )من اجمال الأصوات (٣٦٩٤ )بنسبة تزيد على ٦٥%

2- لجنة رقم( ٤) مدرسة محمد الأمين الابتدائية بقرية أبو مناع بمركز دشنا وعنوانها شاره الجسر مدخل البلد محافظة المنيا

• مدرسه منشيه دعبس الابتدائيه مركز أبو قرقاص بها (٣) لجان توافد عدد كبير من المواطنين مما أدى لإزدحام امام اللجان

• مدرسه جمال برعي الابتدائيه مركز أبو قرقاص بجوار الاداره التعليميه شارع قاسم امين بها بها لجنتين( ٦١) ،(٦٢)

3- محافظة بني سويف

• لجنه رقم( 27) المدرسة الابتدائية بقريه طوة

• لجنه رقم( 51 )مدرسه قطب محمد موسي ب قريه ام الجنازير

• مدرسه طرشوب الابتدائيه الجديدة –كير رقم اللجنه( 67)

• مدرسه عائشة بنت ابى بكر للتعليم الأساسي

• لجنه مدرسه فؤاد نصر هندى الابتدائيه ب مدينه ببا رقم اللجنه (3)

• مدرسه واصف غالى الاعداديه بنين بندر ببا رقم اللجنه( 2)

• مدرسه فاطمه الزهراء الثانويه بنات بمدينه ببا لجنه رقم( 1)

4- محافظة البحيرة

• تزايد الاقبال بلجان مدرسة عمر الوكيل بدمنهور أرقام( 25) رجال و (26 )سيدات

5- محافظة الغربية

• الإقبال متزايد بلجنة سيدات المرحومة السيدة هلال الشين قطور

• اقبال ملحوظ بلجان مدرسه الشهيد صالح الجبالى بنا ابو صير مركز سمنود

6- محافظة الإسكندرية

• رصد متابعو الائتلاف ازدحام امام لجنة رقم (42 )مدرسه الشهيد مصطفي محمود عبد الله بالبيطاش إسكندرية

7- محافظة القاهرة

اقبال كثيف أمام مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل دار السلام المطبعة باللجان ارقام( 10) و(18)و(19) و(20)