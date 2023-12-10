الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: إقبال متزايد للناخبين في بعض لجان المحافظات
رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تواجد عدد كبير من الناخبين ووجود طوابير ملحوظة أمام بعض اللجان بالمحافظات التالية:
1- محافظة قنا
• لجنة (٥) سيدات مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بقرية نجع ابو مناع مدرسة محمد الامين الابتدائية
• المدرسة الإعدادية بحاجر دنفيق توافد وتزاحم كبير أمام اللجان المدرسة مما اضطر القاضى إلى توقف التصويت
• معهد دنفيق الأزهري حشود كبيرة وإقبال كبير على العملية الانتخابية بقرية حاجر دنفيق
• لجنه رجال فقط بقرية أبو مناع بمركز دشنا وعنوانها شاره الجسر مدخل البلد
• مدرسه جمعية تنميه المجتمع بشارع مستشفى الهلال لجنتى (1) و (6) بلغ اجمالى من ادلى بصوتة حتى الآن (240 )من اجمال الأصوات (٣٦٩٤ )بنسبة تزيد على ٦٥%
2- لجنة رقم( ٤) مدرسة محمد الأمين الابتدائية بقرية أبو مناع بمركز دشنا وعنوانها شاره الجسر مدخل البلد محافظة المنيا
• مدرسه منشيه دعبس الابتدائيه مركز أبو قرقاص بها (٣) لجان توافد عدد كبير من المواطنين مما أدى لإزدحام امام اللجان
• مدرسه جمال برعي الابتدائيه مركز أبو قرقاص بجوار الاداره التعليميه شارع قاسم امين بها بها لجنتين( ٦١) ،(٦٢)
3- محافظة بني سويف
• لجنه رقم( 27) المدرسة الابتدائية بقريه طوة
• لجنه رقم( 51 )مدرسه قطب محمد موسي ب قريه ام الجنازير
• مدرسه طرشوب الابتدائيه الجديدة –كير رقم اللجنه( 67)
• مدرسه عائشة بنت ابى بكر للتعليم الأساسي
• لجنه مدرسه فؤاد نصر هندى الابتدائيه ب مدينه ببا رقم اللجنه (3)
• مدرسه واصف غالى الاعداديه بنين بندر ببا رقم اللجنه( 2)
• مدرسه فاطمه الزهراء الثانويه بنات بمدينه ببا لجنه رقم( 1)
4- محافظة البحيرة
• تزايد الاقبال بلجان مدرسة عمر الوكيل بدمنهور أرقام( 25) رجال و (26 )سيدات
5- محافظة الغربية
• الإقبال متزايد بلجنة سيدات المرحومة السيدة هلال الشين قطور
• اقبال ملحوظ بلجان مدرسه الشهيد صالح الجبالى بنا ابو صير مركز سمنود
6- محافظة الإسكندرية
• رصد متابعو الائتلاف ازدحام امام لجنة رقم (42 )مدرسه الشهيد مصطفي محمود عبد الله بالبيطاش إسكندرية
7- محافظة القاهرة
اقبال كثيف أمام مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل دار السلام المطبعة باللجان ارقام( 10) و(18)و(19) و(20)