تريزيجيه يواصل التألق ويسجل مجددا في شباك جازي عنتاب (فيديو)

أحرز الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه جناح فريق طرابزون سبور هدف فريقه الثالث أمام غازي عنتاب لتصبح النتيجة 3-0 في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة عشر من الدوري التركي.



أحرز تريزيجيه هدف طرابزون الثالث في الدقيقة 76 بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس جازي عنتاب بعد التصدي لها، ليضربها في الشباك.



وكان تريزيجيه سجل الهدف الأول لفريقه في بداية اللقاء، ذلك في الدقيقة الثانية، يعتبر هدف تريزيجيه الثالث له هذا الموسم مع طرابزون في مسابقة الدوري التركي خلال مشاركته في 10 مباريات.



وتعد تلك المساهمة التهديفية الخامسة لـ تريزيجيه هذا الموسم بعدما سجل هدفين، وصنع اثنين آخرين في مسابقة الدوري التركي.



يأتي طرابزون سبور في المركز السادس برصيد 23 نقطة بعد خوض 14 مباراة نجح في تحقيق 7 انتصارات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في خمس آخرين.

