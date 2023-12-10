الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رأسية تريزيجيه تضيف الهدف الأول لـ طرابزون أمام جازي عنتاب (فيديو)

تريزيجيه
تريزيجيه

سجل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه جناح فريق طرابزون سبور هدف التقدم لفريقه أمام غازي عنتاب في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة عشر من الدوري التركي.

أحرز تريزيجيه هدف التقدم لصالح طرابزون في الدقيقة الثانية ليتقدم رفقاء الدولي المصري في بداية اللقاء.

يعتبر هدف تريزيجيه الثاني له هذا الموسم مع طرابزون في مسابقة الدوري التركي خلال مشاركته في 10 مباريات.

كما تعتبر المساهمة التهديفية الرابعة لـ تريزيجيه هذا الموسم بعدما سجل هدفين، وصنع اثنين آخرين في مسابقة الدوري التركي.

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس برصيد 23 نقطة بعد خوض 14 مباراة نجح في تحقيق 7 انتصارات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في خمس آخرين.


 

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