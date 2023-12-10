تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون المتوقع لمواجهة غازي عنتاب اليوم

يستعد فريق طرابزون سبور التركي والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره غازي عنتاب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري التركي.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع لمواجهة غازي عنتاب اليوم

حراسة المرمى: أورجكان.

خط الدفاع: إرين ألمالي، بارترا، فيتور هوجو، سترايجر لارسن.

خط الوسط: سيويس، باسيكتاس، هامشيك.

خط الهجوم: تريزيجيه، يوسف يازجي، عبد القادر عمر.

موعد مباراة طرابزون وغازي عنتاب

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة غازي عنتاب و طرابزون سبور في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب طرابزون وغازي عنتاب قبل مباراة اليوم

يمتلك فريق طرابزون سبور فى رصيده بترتيب الدوري التركي 23 نقطة، جمعها من 14 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل في مباراتين واحدة وخسر 5 مباريات.

بينما يملك غازي عنتاب في رصيده 15 نقطة، جمعها في 14 مباراة حيث فاز في 5 مباريات وخسر في 9 مباريات.