الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بمشاركة تريزيجيه..طرابزون يسقط أمام قيصري سبور بالدوري التركي

تريزيجيه
تريزيجيه

خسر طرابزون سبور أمام نظيره قيصري بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة عشر من الدوري التركي.
 

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تريزيجيه يسجل في تعادل طرابزون مع سيفاس بالدوري التركي

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ضياء السيد: تريزيجيه أفضل من مرموش مع منتخب مصر

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شبانة: تريزيجيه مبدع والشناوي بطل مباراة مصر وسيراليون

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نجم الزمالك السابق:تريزيجيه أفضل من مرموش..والشناوي أنقذ المنتخب بالشوط الأول ضد سيراليون


شارك محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور منذ بداية اللقاء، حتى الدقيقة 78 بعدما قرر مدرب الفريق استبداله، وإشراك عبدالله أفجي بدلا منه.

أحرز هدف المباراة الوحيد الكاميروني الدولي، ستيفن باهوكين، بالدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني.

رفع قيصري سبور رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بعد تحقيق الفوز على طرابزون سوبر، فيما يتجمد رصيد رفقاء تريزيجيه عند 23 نقطة بعد مرور 14 جولة.
 

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