في أول أيام الانتخابات الرئاسية.. المرأة والشباب والشيوخ يتصدرون المشهد بالشرقية

في مشهد يسطره جموع المصريين أمام العالم أجمع؛ توافد حشود وطوابير من المواطنين على اللجان والمراكز الإنتخابية، وسط أجواء من الفرحه والأغاني الوطنية للإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع منذ الصباح الباكر في أول أيام الإنتخابات الرئاسية 2024 م والتي انطلقت اليوم والمستمرة علي مدار 3 أيام في الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى، ليختاروا رئيسهم بكل حرية وديمقراطية.

ومنذ الصباح الباكر وحتى الفترة الثانية للتصويت في اليوم الأول للإنتخابات، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالإقبال الكبير من المواطنين وخاصة المرأة والشباب وكبار السن وذوى الهمم، وحرصهم على المشاركة في العرس الإنتخابي وممارسة حقهم الدستوري والقانوني، والإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع، معبرين عن ولائهم وانتماءهم تجاه وطنهم لإستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأكد محافظ الشرقية، أن هذه المشاركة الكثيفة من المواطنين، تعكس إدراكهم ووعيهم في الحفاظ على مقدرات وطنهم، وإرسال رسالة واضحة للعالم بأسره؛ أن المصريين شعب واعي متحضر يُدرك حقوقه وواجباته الدستورية.

ودعا محافظ الشرقية، جميع المواطنين مواصلة تسطير المشهد الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت اليوم حتي غلق اللجان، في التاسعه مساءاً وعلي مدار اليومين المقبلين، حفظ الله مصر وشعبها.