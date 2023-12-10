زيادة المعاشات وتجديد الثقة فى النقيب العام أهم قرارات «عمومية التطبيقيين»

أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين عن قرارات الجمعية العمومية التى عقدت يوم السبت الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ ببرج التطبيقيين بالعباسية حيث صدقت على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة فى ٦ يناير ٢٠٢٣ حيث قررت التالى:

اعتماد الحساب الختامى للنقابة وصندوق المعاشات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموافقة على مشروع الميزانية للنقابة العامة وصندوق المعاشات لعام ٢٠٢٣.

إبراء ذمة أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموافقة على تفويض هيئة المكتب فى اختيار مراقب الحسابات بدلاً من مكتب الأستاذة ماجدة حشيش.

التصديق على قرارات المجلس الأعلى حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الحالية والموافقة الجمعية العمومية العامة بالإجماع على قرار المجلس الأعلى المنعقد يوم السبت الموافق ٢٨ اكتوبر ٢٠٢٣ فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اتجاه كل من أساء للنقابة عن عمد وقصد دون سند قانونى مع تجميد عضويته.

الموافقة على زيادة المعاش النقابى لمبلغ ١٤٠ جنيهاً شهرياً بدلاً من ١٢٥ جنيهاً اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٤ مع الاستمرار فى صرف إعانة مرضية بواقع ٥٠٠ جنيه لكل حالة مرضية «الأورام» اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٣ ولمدة عام على أن يتم الصرف لمرة واحدة شريطة تقديم المستندات الدالة على ذلك للأعضاء والمعاشات.

تجديد الثقة فى النقيب العام المهندس رمضان هلال لما بذله من مجهود ملحوظ خلال الفترات السابقة.