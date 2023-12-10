وكيل تموين أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 في اللجنة الانتخابية بمدرسة جزيرة الاكراد الابتدائية التابعة لمركز ومدينه الفتح

وأكد حماد، أن اللجان الانتخابية تشهد إقبالاً كبيراً من جموع المواطنين منذ الصباح الباكر ، وأنها ليست مجرد انتخاب الرئيس وإنما واجب وطني في المقام الأول وتدل على الوعي الكامل لجميع فئات الشعب المصرى

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى بمحافظة أسيوط داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة بالاضافة الى 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية وسط اشراف قضائي كامل

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