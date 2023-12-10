الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة تداولات، اليوم الأحد 10 ديسمبر، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.15%، ليصل إلى مستوى 2385.59 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 3.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1857 صفقة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الأسهم الكويتية

أغلقت أسواق الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 10 ديسمبر، على ارتفاع مؤشرها العام بما يصل إلى نحو 18.18 نقطة ليصل إلى مستوى 6672.82 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.27 %.

وجرى تداول نحو 223.2 مليون سهم نفذت عبر 8233 صفقة نقدية بقيمة 48.7 مليون دينار كويتي فى أسواق الأسهم الكويتية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 23.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5505.39 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.43 % من خلال تداول 85.5 مليون سهم عبر 3773 صفقة نقدية بقيمة 13.5 مليون دينار، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 16.74 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7299.46 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.23 % جراء تداول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 137.6 مليون سهم نفذت عبر 4460 صفقة بقيمة 35.2 مليون دينار.

مؤشر الأسهم في مسقط تغلق على ارتفاع

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 10 ديسمبر، عند مستوى 4601.54 نقطة مرتفعًا بما يصل إلى نحو 7.1 نقاط، وبنسبة ارتفاع بلغت نسبتها 0.16 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4594.41 نقطة.

وبلغت قيمة تداول الأسهم فى مسقط "30" عند نحو 6 ملايين و137 ألفًا و878 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة بلغت 135.6 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت مليونين و604 آلاف و701 ريالاً عُمانياً.

أشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بما يصل إلى نحو 0.003 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.86 مليار ريال عُماني.