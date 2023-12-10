إصابة ناخبين مسنين بأزمة قلبية أثناء المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالشرقية

أصيب إثنين من الناخبين المسنين بأزمة قلبية، اليوم الأحد، أثناء المشاركة في الانتخابات الرئاسية في محافظة الشرقية.

واستقبلت مستشفى الصالحية الجديدة مسن، مصابا بأزمة قلبية مفاجئة، وذلك أثناء وجوده في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الصالحية الجديدة للإدلاء بصوته في الانتخابات، وتم نقله إلى العناية المركزة بقسم صيدناوى لتلقي الرعاية اللازمة.

كما شهدت إحدى اللجان الانتخابية في مركز مشتول السوق إصابة أحد الناخبين، مسن، بأزمة قلبية مفاجئة، تم استدعاء إحدى عربات الإسعاف وتلقى المصاب الإسعافات اللازمة دون نقله إلى المستشفى.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.