نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية يدلى بصوته فى الإنتخابات الرئاسية

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بحرص أفراد المجتمع الجامعي على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024 ، وحرص إدارة الجامعة على المشاركة فى اليوم الأول لفتح اللجان الإنتخابية لإعطاء المثل والقدوة لباقي أفراد المجتمع الجامعي ، والمشاركة الحرة والفعالة فى الإنتخابات الرئاسية لأنها واجب وطني ،ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير فى صنع مستقبل الدولة المصرية، معرباً عن ثقته التامة فى الشعب المصري الذي سيبعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله باصطفاف الشعب خلف الدولة المصرية ، داعيا جميع منتسبي الجامعة إلى المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية من أجل استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة؛ التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.



جاء ذلك تعقيباً، على قيام الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية اليوم الأحد 10 من ديسمبر الإدلاء بصوته فى الإنتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر لجنته الإنتخابية رقم (10) بمدرسة طارق بن زياد الإبتدائية المشتركة.

وأكد الدكتور نوبي محمد حسن على أهمية المشاركة السياسية والتى يأتي فى مقدمتها ممارسة الحق الإنتخابي فى مختلف الاستحقاقات السياسية والذى يعد دليلًا على إرساء ملامح الحرية والديمقراطية فى الدول المدنية الحديثة، مؤكداً على ضرورة مشاركة جميع منتسبي الجامعة والإدلاء بأصواتهم في هذا العرس الديمقراطى وخاصة الشباب لرسم مستقبل وطنهم، والظهور بمظهر حضاري يليق بحجم ومكانة مصر فى عرس ديمقراطي يشهده العالم.

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