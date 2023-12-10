الأحد 10 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية ويطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية

نقيب المحامين يدلى
نقيب المحامين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى عبدالحليم، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فى لجنة مدرسة المنشية الابتدائية بالإسكندرية، وسط حضور كبير من السادة المحامين، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى يومها الأول. 

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نقيب المحامين يجتمع بمديري الإدارات للوقوف على آخر استعدادات انعقاد الجمعية العمومية

نقيب المحامين يطالب المواطنين بالتوجه إلى اللجان وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية

وطالب نقيب المحامين، عقب إدلائه بصوته، المواطنين بالتوجه إلى اللجان وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المصريين يثبتون دائما قوة في التعبير عن أنفسهم وذلك من خلال المشاركة في هذا المشهد الديموقراطي الحقيقي.

نقيب المحامين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

وتشهد لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول للتصويت، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

نقيب المحامين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

نقيب المحامين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

نقيب المحامين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
الجريدة الورقية