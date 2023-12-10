مواطني البحيرة يحتشدون أمام لجان الإنتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الإنتخابية بقري ومدن محافظة البحيرة ، منذ قليل إقبال كثيف علي اللجان ، حيث تزاحم الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية، عقب إنتهاء عملهم ، وأصروا علي المشاركة في العرس الديمقراطي ، قبل عودتهم إلي منازلهم

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، أن اللجان الإنتخابية بالمحافظة ، تشهد توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية، مشيرة الى إن لجان الإنتخابات الرئاسية بالبحيرة بدأت فى إستقبال الناخبين منذ إنطلاق التصويت فى الساعة التاسعة صباحا، وما زالت حشود الناخبين تتوافد على لجان المحافظة.

وأشادت بوعي المواطنين الذي تجلى فى تواجد ظاهر أمام لجان الإقتراع تقديراً منهم للمسؤولية الوطنية ووعي كامل بالحق والواجب للمواطن المصري الحريص على تصدير صفحة حضارية من كتاب الوطن فى أمجد أيامه