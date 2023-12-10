الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد ثلاث جولات بأبطال أفريقيا .. تساوي جميع أندية مجموعة بيراميدز في النقاط

بيراميدز
بيراميدز

انتهت اليوم الأحد ، منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في المنافسات التي يشارك فيه بيراميدز والأهلي عن الكرة المصرية.
 

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الجمعة المقبل .. الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بالسعودية


ونجح فريق بيراميدز في اقتناص تعادلاً ثمينًا من صن داونز الجنوب أفريقي على ملعبه في بريتوريا ، ليرتفع رصيد كلا الفريقين إلى النقطة الرابعة.

ترتيب أندية المجموعة بعد مرور ثلاث جولات ..

في الترتيب الأول صن داونز 4 نقاط.
مازيمبي ثانيًا 4 نقاط.
فريق نواذيبو المورتيني  4 نقاط.
الترتيب الرابع فريق بيراميدز برصيد 4 نقاط.

وخاض فريق بيراميدز مواجهة اليوم بتشكيل ضم كل من ..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي
خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.
وشهدت قائمة المباراة النهائية عدم تواجد الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.

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