الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منافس الزمالك..أبوسليم يهزم سوار الغيني في الكونفدرالية

أبوسليم يهزم سوار
أبوسليم يهزم سوار

نجح أبوسليم الليبي  في تحقيق الانتصار على أكاديمية سوار الغيني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

txt

منافس الزمالك..أبوسليم الليبي يهزم ساجرادا بالكونفدرالية

txt

وليد عبداللطيف: فوجئت بالأداء الدفاعي القوي لـ أبوسليم أمام الزمالك

txt

أوباما: تخطينا صعوبة البدايات بالفوز على ابوسليم



وكان محمد القاضي لاعب أبوسليم سجل هدف المباراة الوحيد، والفوز لصالح فريقه الليبي أمام سوار الغيني، ليحصد الثلاث نقاط في المباراة.

بهذ الانتصار نجح أبوسليم الليبي في تحقيق ثاني الانتصارات في دور المجموعات بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف.

وكان أبوسليم تعرض للخسارة أمام الزمالك في مباراته من الجولة الأولى، بعد الخسارة بهدف نظيف في القاهرة.

رفع أبوسليم الليبي رصيده إلى 6 نقاط في وصافة جدول ترتيب كأس الكوننفردالية الأفريقية خلف الزمالك المتصدر بالعلامة كاملة بـ 9 نقاط، فيما يتذيل سوار المجموعة دون نقاط بعد خسارته الثلاث مباريات.

txt

الجزيري وسامسون على مقاعد بدلاء الزمالك أمام أبوسليم

txt

الخطوي يعلن تشكيل أبوسليم لمباراة الزمالك


 

الجريدة الورقية