الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخطوي يعلن تشكيل أبوسليم لمباراة الزمالك

أبوسليم الليبي
أبوسليم الليبي

كشف شكري الخطوي المدير الفني لفريق أبوسليم الليبي تشكيل فريقه لمباراة الزمالك والتي ستجمع بينهما بعد قليل على  استاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

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الخطوي يعلن تشكيل أبوسليم لمباراة الزمالك

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الجزيري وسامسون على مقاعد بدلاء الزمالك أمام أبوسليم

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شيكابالا وزيزو وأوباما في تشكيل الزمالك الأساسي أمام أبوسليم الليبي بالكونفدرالية

تشكيل أبوسليم لمباراة الزمالك:


في حراسة المرمى: معاذ المنصوري.
خط الدفاع: تامر الصالحي - حسام العباني - سيف جدور - عبد المنعم عكاشة.
خط الوسط: فراس شليق - إيهاب المقلس - معتصم أبو شناق.
في خط الهجوم: أيوب عمار - مراد زهو - مروان الصويعي.

 

فيما جاء تشكيل الزمالك بقيادة معتمد جمال:


في حراسة المرمى : محمد عواد  
في خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي .
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.
خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .
 

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