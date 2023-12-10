الانتخابات الرئاسية 2024 .. «أباظة» يدلى بصوته فى لجان الشرقية

أدلى اللواء دكتور هاني دري أباظة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بصوته الإنتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمدرسة الناصرية الإعدادية بمدينة الزقازيق فى الشرقية.



وقال «أباظة» أن الانتخابات الرئاسية تشهد عرس ديمقراطي حقيقي البطل فيه هو الدولة المصرية والشعب المصرى، وخاصة المرأة لانها دائما تضرب المثل بمشاركتها في نجاح اي استحقاق دستوري.



وأضاف أباظة: أقول للعالم الشعب المصري أمامكم وحشوده موجود أمام اللجان الانتخابية يقول رأيه بكل شفافية وبكل حرية قائلًا: «فلا يزايد علينا أحد».



وحث النائب الوفدى المواطنين والشباب بالنزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا انه حق دستورى مكفول لكل المصريين فيجب علي كل مواطن يحمل الجنسية المصرية المشاركة في العرس الديمقراطي للانتخابات واختيار رئيس الجمهورية.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .