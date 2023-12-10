رئيس اللجنة بالعامة بالفرافرة: انتظام سير الانتخابات بجميع المقار وإقبال كثيف

أكد المستشار شريف حافظ، رئيس اللجنة بالعامة بالفرافرة بالوادي الجديد، عن تمام انتظام سير الانتخابات الرئاسية 2024 بجميع اللجان الفرعية وفتح اللجان في موعدها وعدد اللجان الفرعية 12 لجنة فرعية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضح أنه تم المرور على عدد من اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة في الفرافرة بالوادي الجديد، مؤكدًا أنه خلال المرور على اللجان الفرعية تم ملاحظة إقبال كثيف من الناخبين بجميع اللجان الفرعية، منوهًا بانه ليس هناك أي معوقات أمام الناخبين.

وجاء ذلك على هامش اتصال المستشار أحمد بندري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات به منذ قليل، لمتابعة التصويت في الانتخابات الرئاسية.

و تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.