اسقف ايبارشية الزقازيق ومنيا القمح: كنا في بؤرة الإهمال وأصبحنا في قمة الأهتمام

قال الانبا تيموثاوس اسقف ايبارشية الزقازيق ومنيا القمح، نزلنا للمشاركة في الانتخابات برضا واقتناع للمشاركة فى العرس الوطني من أجل مستقبل مشرق وليس للتباهي أو التصوير لاننا كنا في بؤرة الإهمال فأصبحنا في قمة الإهتمام، جاء ذلك خلال الادلاء بصوته داخل لجنة 11 بمدرسة الناصرية الإعدادية بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

وألتف العديد من الأقباط حول الانبا تيموثاوس ورددوا هتافات كان من أبرزها: «تحيا مصر»، إلى جانب التقاطهم العديد من الصور التذكارية.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.