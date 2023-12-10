عميد كلية طب الأسنان بأسيوط: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب الوطني

قامت الدكتورة صفاء مرزوق تهامي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، بأداء واجبها الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد. وأشارت الدكتورة تهامي إلى حرصها الكبير على المشاركة في هذه الانتخابات الهامة، التي تمثل ذروة الديمقراطية في مصر، وذلك في إطار بناء الدولة الوطنية الحديثة التي تشهد عملية إصلاح شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.

وأكدت الدكتورة تهامي أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي واجب وطني يجب على كل مواطن مصري أداءه، وأنها تعتبر هذه الانتخابات فرصة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صناعة مستقبل مصر الزاهر.

ومن جهتها، أعربت إدارة كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط عن تقديرها واحترامها لحرية المشاركة في الانتخابات، ودعمها لجميع المواطنين في أداء واجبهم الوطني. كما أكدت الإدارة على أهمية الالتزام بالمشاركة السلمية والحفاظ على النظام العام خلال فترة الانتخابات، وذلك لتحقيق نجاح عملية الاقتراع وتعزيز التضامن الوطني.

وعبرت الدكتورة صفاء تهامي عن فخرها بأن تكون جزءًا من هذه العملية الهامة التي تمكن المصريين من التعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم القادة. تعكس المشاركة الفعالة في الانتخابات مسؤوليتها الوطنية واهتمامها بمستقبل البلاد.

تؤكد الدكتورة صفاء تهامي على أهمية الديمقراطية في تحقيق التنمية والاستقرار في مصر. فقد أدركت أن الديمقراطية هي الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وتنمية المجتمع بشكل شامل.

ومن خلال مشاركتها في الانتخابات، تحث الدكتورة صفاء تهامي طلابها والشباب المصري بشكل عام على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية والتعبير عن آرائهم بصوتهم. فقد يكون لهم القدرة على تغيير مستقبل البلاد وتحقيق التحول الإيجابي.

وتشدد الدكتورة صفاء تهامي على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير وتعزيز الحوار والتفاهم البناء بين مختلف الأطراف السياسية في مصر. فقد يكون التعاون والتفاهم هما مفتاح التحقيق الفعال لاحتياجات المجتمع وتحقيق التقدم والازدهار.

وفي النهاية، تؤكد الدكتورة صفاء تهامي على ضرورة الاهتمام بالمشاركة السياسية والمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة والبرلمان وجميع العمليات الديمقراطية الأخرى. إنها تعتبر هذه المشاركة واجبًا وطنيًا يجب على الجميع الالتزام به من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر ومثالًا يحتذى به على حرص المواطن المصري على أداء واجبه الوطني، وعلى الالتزام بقيم الديمقراطية والسلمية التي تحتفظ بها الشعب المصري العظيم