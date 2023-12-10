إيمان كريم تُدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.. وتدعو ذوي الإعاقة للمشاركة بإيجابية

أدلت الدكتورة د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية2024، بلجنة روضة ومدرسة الشهيد العقيد عامر عبد المقصود الابتدائية بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة.

إيمان كريم تُدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

إيمان كريم تشيد بالتنظيم الجيد للجان الانتخابية والاستقبال الحافل للناخبين من ذوي الإعاقة

ودعت الدكتورة إيمان كريم، الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، واستيفاء حقهم الدستوري، لافتة إلى أن المشاركة السياسية في الانتخابات حق أصيل يكفله الدستور والقانون وواجب وطني على كل مواطن مصري وأمانة تقع على عاتق الجميع.

إيمان كريم تُدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

كما أشارت المشرف العام على المجلس في بيان صحفي، أن اللجان الإنتخابية تشهد توافد عدد كبير من الناخبين للتعبير عن أرائهم أمام صناديق الإقتراع، والناخبين من الأخشاص ذوي الإعاقة، مشيدة بالتنظيم الجيد من قبل رجال الشرطة، والاستقبال الحافل للناخبين من قبل المستشارين.

إيمان كريم تُدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

إيمان كريم تصل غرفة عمليات القومي وتوجه رسالة للناخبين

وصلت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة منذ قليل، إلى غرفة عمليات المجلس لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، ووجهت كلمة لكل الناخبين من ذوي الهمم وذويهم للمشاركة الإيجابية.

إيمان كريم تُدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

بدء أعمال غرفة عمليات القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لذوي الإعاقة، قد بدأت أعمالها في الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، لمتابعة سير تصويت ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل والمقرر لها من اليوم 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري وتوافر كافة التيسيرات لهم.