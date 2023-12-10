الإنتخابات الرئاسية 2024 .. إيمان كريم تصل غرفة عمليات القومي وتوجه رسالة للناخبين (شاهد)

وصلت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة منذ قليل، إلى غرفة عمليات المجلس لمتابعة الإنتخابات الرئاسية 2024، ووجهت كلمة لكل الناخبين من ذوي الهمم وذويهم للمشاركة الإيجابية.

إيمان كريم تصل غرفة عمليات القومي للإعاقة لمتابعة الإنتخابات الرئاسية 2024

بدء أعمال غرفة عمليات القومي لذوي الإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لذوي الإعاقة، قد بدأت أعمالها في الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، لمتابعة سير تصويت ذوي الإعاقة في الإنتخابات الرئاسية 2024 بالداخل والمقرر لها من اليوم 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري وتوافر كافة التيسيرات لهم.

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بدء أعمال غرفة عمليات القومي لذوي الإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت غرفة عمليات المجلس القومي لذوي الإعاقة، عن تخصيص الرقم المختصر 16736 لتلقى استفسارات ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم، كذلك تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي كافة الاستفسارات عليها وهي 01557164448 والرقم 01117170882 وكذلك الرقم 01027495010 بالإضافة إلى الرقم 01272819928

بدء أعمال غرفة عمليات القومي لذوي الإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

وقال حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي لذوي الإعاقة، ومسؤول غرفة عمليات المتابعة بالمجلس، أن الغرفة تعمل خلال عملها في تلقي استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال خدمة الفيديو كول، وتوفير مترجمين للإشارة للتواصل معهم والرد على استفساراتهم، هذا بجانب المتابعة من خلال المتابعين للمجلس على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 150 متابع من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى 5 الآف من متابعي المنظمات التي صدر لها تصاريح بالمتابعة على مستوى الجمهورية، وتلقي التقارير المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى توفير سبل الاتاحة المقررة لهم.

بدء أعمال غرفة عمليات القومي لذوي الإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد مسؤول غرفة عمليات المتابعة بالمجلس، أن غرفة عمليات المتابعة بالمجلس تتلقى وتستقبل الاستفسارات أيضاً من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYPT ؛ كما تتواصل الغرفة بالمتابعة والتنسيق وبشكل لحظي مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإبلاغهم بأي إشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت.