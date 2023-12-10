فوائد الكاكاو المذهلة لجسمك.. أبرزها يقي من الإمساك ويحارب السرطان

الكاكاو من المشروبات اللذيذة التي يعشقها الجميع، خاصًة في الشتاء، فيمدك بالدفء المطلوب، كما يعمل على تحسين المزاج، ويمكن أيضًا استخدامه لتحضير الحلويات، مثلًا صنع صوص الشوكولاتة اللذيذ، لذا نقدم لك أبرز فوائد الكاكاو لجسمك.

مشروب الكاكاو

أبرز فوائد الكاكاو لصحتك

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

يحتوي الكاكاو على خصائص تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث يقوم الكاكاو الغني بالفلافانول بـ:

تحسين مستوى أكسيد النيتريك في الدم.

ارتخاء وتوسيع الشرايين والأوعية الدموية.

تحسين تدفق الدم.

ويقلل الكاكاو من الكوليسترول الضار LDL، ويقلل من مقاومة الأنسولين والالتهاب. وقد تم ربط هذه الخصائص بانخفاض مخاطر الإصابة بـ:

النوبات القلبية.

فشل القلب.

السكتة الدماغية.

فوائد الكاكاو للمناعة وفي محاربة السرطان

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكاكاو له تأثير تنظيمي على الجهاز المناعي، كما أن الكاكاو يقوم بحماية الحمض النووي من المواد المؤكسدة وبالتالي محاربة السرطان، ويعتقد العلماء أن سبب هذا التأثير هو أيضاً وجود مادة الفلافانول المضادة للأكسدة.

ولكن الدراسات على البشر أظهرت نتائج متضاربة بالنسبة لتأثير الكاكاو على السرطان، بالتالي فإن تأثير الكاكاو على السرطان يحتاج لدراسة أكثر من العلماء.

الوقاية من الإمساك

الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا خلال الحمل بسبب البروجيسترون، قد يساعد الكاكاو في تخفيف الإمساك وتعزيز وظيفة الأمعاء وتقليل آلام الجهاز الهضمي.

تحسين المزاج

تحتاج النساء بعد مشقة يوم طويل مرهق نفسيًا وجسديًا إلى مشروب محسن للمزاج، يحتوي الكاكاو على التريبتوفان الذي يدخل في تكوين هرمون السعادة السيرتونين، كما يحتوي على الكافيين، كل ذلك يجعله مقاومًا للاكتئاب ومحسنًا للمزاج.

المساعدة على التخسيس

تفيد بعض الدراسات إلى أن تناول الكاكاو الخام له دور في فقدان بعض الوزن الزائد، إذ إنه ينظم الشهية، ويحسن الأيض.

فوائد الكاكاو للشعر

يحتوي الكاكو على المغنيسوم الذي يساعد في تجدد ونمو الخلايا، كما أن له تأثير مضاد للالتهاب ويساعد على إصلاح بعض الأضرار في الخلايا خصوصاً في بصيلات الشعر، لذلك يساعد تناول الكاكاو على نمو الشعر الصحي من الجذور خصوصاً بعد انقطاع الحيض.

فوائد الكاكاو للمراة الحامل

يحتوي الكاكاو على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، بالتالي فإن هناك العديد من فوائد الكاكاو للنساء الحوامل، لذلك فإنه يسمح بتناول كوب واحد من مشروب الكاكاو الساخن يومياً فقط.