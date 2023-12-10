حل مشكلة موقع استمارة الشهادة الإعدادية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حل مشكلة موقع التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية 2024 بعد تعرضه لعطل فني أمس السبت .

وأوضح مصدر في وزارة التربية والتعليم، أن المشكلة كانت بالأمس فقط بسبب وجود مشكلة في أحد الخوادم التي يعمل عليها التطبيق، وأنه تم حل المشكلة، والموقع حاليا بكفاءة.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيًا في الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 حتى الأحد 31 ديسمبر 2023.

ويمكن تحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم (من هنا).

تعليمات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

ونبهت وزارة التربية والتعليم على طلاب الشهادة الإعدادية مراجعة وتدقيق البيانات بحيث يكون الاسم رباعيا مطابقا لشهادة الميلاد، والرقم القومي صحيح، وكتابة النوع والديانة ورقم الهاتف، وتحديد حالة القيد "باقي - مستجد"، وكتابة عنوان الطالب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل استمارة الصف الشهادة الإعدادية ضروري لدخول الطالب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى ميكنة أعمال الامتحانات بشكل عام منذ سنوات، لذلك أصبح تسجيل الطالب استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية جزءًا أصيلًا من أعمال الامتحانات ودونها لن يدخل الطالب الاختبارات سواء في الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 يتم مرة واحدة فى الفصل الدراسي الأول، ومن ثم يستطيع الطالب دخول اختبار الفصلين الدراسيين الأول والثانى من العام الدراسى الحالى 2023-2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الإلكترونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم بضرورة على أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ الاستمارة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024