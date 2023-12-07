خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

استمارة الشهادة الإعدادية.. يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث "جوجل"، عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التسجيل منذ الثلاثاء الماضي حتى نهاية ديسمبر الجاري.

وترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير التالي رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية خطوات التسجيل في سطور:

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الدخول على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/

الضغط على تسجيل الدخول

كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365

إدخال البيانات المطلوبة بدقة منها"صورة شخصية 4*6، وكتابة اسم الطالب كامل مطابقًا لشهادة الميلاد

الضغط على حفظ البيانات

بعد كتابة البيانات يتم طباعة الاستمارة بالألوان لإظهار الصورة الشخصية وتقديمها مع الأوراق بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة عند تقديم الاستمارة

يتم التقديم باستمارة الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية.

3 صور شخصية خلفية بيضاء.

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

صورة طبق الأصل من الاستمارة الإلكترونية مطابقة للصور الشخصية المقدمة.

تقديم كشف 12 د من موقع الوزارة أصل وصورة معتمد من المدرسة.

وصل سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

طابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

إرفاق بيان رسوب لآخر عام رسب به.

خطاب إلحاق على نظام المنازل.

ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن 14 سنة.

ألا يزيد عمر الطالب على 18 سنة.