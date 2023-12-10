توافد المواطنين على لجان الإنتخابات الرئاسية بمدينة دهب

توافد المواطنين بمدينة دهب، على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، حاملين الأعلام المصرية، ومرددين "تحيا مصر" .

وقال محمد عواد من أبناء القبائل البدوية بمدينة دهب، إن جموع القبائل البدوية حرصت على المشاركة في هذا العرس الانتخابي، لنؤكد للعالم أن المصريين قادرين على اختيار رئيسهم المقبل بكل حرية وإرادة نابعة من وطنيتهم.

وأشار إلى أن جموع الناخبين خرجوا رافعين الأعلام المصرية، ومرددين "تحيا مصر"، مشيدًا بالتنظيم والإجراءات التأمينية التي تتبع داخل وخارج اللجان، مؤكدًا أن القيادات التنفيذية والأمنية بالمدينة تقوم بواجبها على خير وجه للتسهيل على الناخبين خلال دخولهم اللجان للإدلاء بأصواتهم.

ولفت إلى أن الوحدة المحلية وفرت سيارات لنقل مواطني الوديان والتجمعات البدوية والقرى إلى اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات

ويوجد بمدينة دهب 8003 ناخبًا من الذين لهم حق الانتخابات، موزعين على 2 لجنة أساسية بواقع لجنة للسيدات وأخرى للرجال، إضافة إلى 2 لجنة للوافدين.

ومن جانبه أن أكد الشيخ سويلم حميد أن مدينة دهب بجميع طوائفها خرجت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من بدو وحضر في مظهر مشرف لابناء دهب ووعي سياسي .

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين

IMG-20231210-WA0207

IMG-20231210-WA0205