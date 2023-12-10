مدير معهد إعداد القادة يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، بصوته في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة عبد الناصر التجريبية الابتدائية.

وتستمر الانتخابات الرئاسية 2024 حتى 12 ديسمبر 2023، حيث فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد مدير معهد إعداد القادة أن الشعب المصري سوف يرسل رسالة للعالم أنه يقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية لمواجهة التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري على وعي تام وسوف يصدر صورة تدل على حضارة مصر.

وحث مدير معهد إعداد القادة طلاب الجامعات المصرية على المشاركة في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا ينبغي أن يساهم الجميع في القيام به، حتى تنجح العملية الانتخابية وتحقق أهدافها المنشودة، مشددًا على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري في ترسيخ مبادئ الديمقراطية واستقرار الدولة والمحافظة على أمنها وسلمها.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في التاسعة صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في صباح اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

توافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.