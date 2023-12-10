الوفديون بمحافظة قنا يدلون بأصواتهم لمرشح الحزب الدكتور عبد السند يمامة

تسابق الناخبون والناخبات للمشاركة فى أول أيام الاستحقاق الرئاسي في لجان الاقتراع فى العاصمة القنائية وقرى ونجوع وعزب شمال وجنوب المحافظة وشرق وغرب النيل بقـــنا منذ الصباح الباكر.

ويدلى القنائيون والقنائيات، البالغ عددهم 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا؛ بأصواتهم فى بطاقات إبداء الرأى، لإختيار رئيس جمهورية لولاية جديدة 2024/2030 ، فى 312 مركزاً انتخابياً، و341 لجنة فرعية.

كما يدلى الناخبون المغتربين بأصواتهم فى 6 لجان فرعية فى أرجاء قـــنا؛ لتمكين الناخبين الوافدين من المحافظات الأخرى، الموجودين على أرض المحافظة لظروف شتى؛ من ممارسة حقهم الدستورى.

فى سياقٍ متصل، أدلى الناخبون الوفديون بأصواتهم لصالح الدكتور عبدالسند يمامه مرشح الحزب فى الإنتخابات الرئاسية فى أول أيام التصويت.

وشكلت الدكتورة ســمر عاطف رئيس اللجنة العامة لحزب الوفـد بقـــنا، غرفة عمليات لمتابعة افنتخابات الرئاسية فى لجان التصويت بأرجاء المحافظة.

ووزعت الدكتورة ســـمر عـاطـف الضبع؛ 40 توكيلاً على أعضاء حزب الوفد باللجنة العامة بقــنا، واللجان الفرعية بمراكز المحافظة، بالإنابة عن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفـد مرشح الحزب فى المارثوان الرئاسى، لمتابعة لجان إقتراع الإنتخابات الرئاسية فى نطاق المحافظة.

وأشارت رئيس اللجنة العامة لحزب الوفـد بقــنا، إلى التنسيق الكامل بين الوفـد ومؤسسات الدولة، لإخراج العُرس الإنتخابى فى أبهى تمثيل مشرف فى أرجاء المحافظة.

كما

أشارت"د.ســـمر"؛ إلى إلتزام المحليات القنائية، بتقديم الدعم اللوجستي، وتجهيز كافة المقار الانتخابية، وانتظام التيار الكهربائي، ومنع انقطاعه خلال فترة الإنتخابات، وتوفير مصادر طاقة كهربائية بديلة للطوارئ.

وأضافت، أن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقــنا، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، بالتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ.

ورصدت"الوفــد" الملحمة الوطنية فى لجان الإقتراع، بعد فتح باب التصويت فى التاسعة صباحاً وحتى ساعات الظهيرة، والتقطت عدسة الوفـد صورة للناخب القبطى جرجس يونان الذى تحامل على عكازه للإدلاء بصوته فى لجنة 4 بمدرسة الحميدات الإبتدائية بعاصمة المحافظة.

وأكد رئيس اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات الرئاسية فى محافظة قـــنا لـ"الوفــد"، انتظام العمل بجميع لجان الإقتراع على مستوى المحافظة، وبدأت عملها فى المواعيد الرسمية، على أن تظل عمليات التصويت حتى آخر ناخب داخل حرم اللجنة.

وأشار، إلى تذليل كافة العقبات اللوجستية والمعرفية للناخبين وإزالى أسباب الشكاوى فوراً، وتوفير وسائل المواصلات لنقل رؤساء اللجان الفرعية، لمقار اللجان قبل المواعيد الرسمية، لبدء عملية التصويت.

وشدد على استمرار العمل الدوؤب للحفاظ على المظهر الحضارى للإستحقاق الرئاسى فى اليومين الثانى والأخير لصالح الوطن.