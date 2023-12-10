الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انتظام سير العملية الانتخابية وإقبال كبير بمنطقة مصر القديمة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال رئيس اللجنة الفرعية ١١ بمنطقة مصر القديمة، مدرسة حسن السويدي، إن العملية الانتخابية منذ صباح اليوم تسير بشكل طبيعي ومنتظم، حيث تشهد لجنة الاقتراع منذ الصباح الباكر إقبال كثيف من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

تابع في تصريح خاص للوفد: "هناك سهولة ويسر واعداد كثيفة ويصوت المصريين على الاغاني الوطنية وسط فرحة من جميع الاهل والاصدقاء، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر على لجان التصويت للتأكيد على حبهم لوطنهم، حرصا منهم على وطنهم وحمايته من اي تشويه او شائعات" .

توقع رئيس اللجنة الفرعية ١١ بمنطقة مصر القديمه، زيادة الاعداد نهاية اليوم والايام القادمة أيضا.

وقد فتحت في التاسعة من صباح اليوم لجان اقتراع منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمه والمنيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

كانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 الانتخابات الرئاسية 2024

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