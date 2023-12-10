الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية: مواصلة تفعيل إجراءات "التسهيل والتيسير" على الراغبين في "الجوازات"

إجراءات التسهيل والتيسير
إجراءات "التسهيل والتيسير" على الراغبين في "الجوازات"

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ، في  اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين ، الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

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الداخلية ..  مواصلة  تفعيل إجراءات "التسهيل والتيسير" على الراغبين في "الجوازات"

حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

 

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