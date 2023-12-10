الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

قام محمود توفيق - وزير الداخلية صباح اليوم الأحد الموافق (10) الجارى بالإدلاء بصوته فى إنتخابات رئاسة الجمهورية 2024 م بمقر لجنته الإنتخابية.

 وأكد وزير الداخليةأن كافة أجهزة وزارة الداخلية فى حالة إستنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الإنتخابية بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين للإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم الدستورى فى مناخ آمن.       

وأوضح أن كافة المحافظات تشهد حالة من الإستقرار الأمنى وأن مجريات العملية الإنتخابية تسير بشكل منتظم.

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