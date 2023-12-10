وزير الداخلية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
قام محمود توفيق - وزير الداخلية صباح اليوم الأحد الموافق (10) الجارى بالإدلاء بصوته فى إنتخابات رئاسة الجمهورية 2024 م بمقر لجنته الإنتخابية.
وأكد وزير الداخليةأن كافة أجهزة وزارة الداخلية فى حالة إستنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الإنتخابية بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين للإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم الدستورى فى مناخ آمن.
وأوضح أن كافة المحافظات تشهد حالة من الإستقرار الأمنى وأن مجريات العملية الإنتخابية تسير بشكل منتظم.