الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة، لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85067) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (328) حكم جناية، (27285) حكم حبس جزئى.(4528) حكم حبس مستأنف، (41923) حكم غرامة، (11003) مخالفة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 4 عاطلين بالتسبب فى إنهاء حياة ربة منزل حرقًا فى دار السلام، وذلك لمناقشة الطبيبة الشرعية.

يصدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

تحقيقات النيابة تكشف إدانة المتهمين

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «محمد. س»، 45 سنة، و«مصطفى. س»، 21 سنة، و«أحمد. ح»، 20 سنة، و«حسين. س»، 19 سنة، وجميعهم عاطلون بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجنى عليهما بثينة أحمد وأحمد محمود والمواطنين المتواجدين بمحل الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم.

وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين زجاجات محملة بالبنزين تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأضافت التحقيقات أنه وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناية أخرى، بأنهم فى ذات الزمان والمكان ضربوا المجنى عليهما سالفى الذكر عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أعدوا فى سبيل ذلك زجاجات مولوتوف واتجهوا صوب تواجدهما قاصدين إرهابهما، وحال تواجد المجنى عليها بثينة أحمد بمحل الواقعة أصاب رميهم المسموم جسدها فامتدت النيران إليها وفيها فأحدثوا بها الإصابات التى أودت بحياتها.