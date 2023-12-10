ائتلاف نزاهة الدولي: كثافة عددية أمام مقار التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية

انطلقت أعمال ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة أول أيام التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية مصر 2024، من خلال فريق متابعين أجانب ممثلين عن 34 دولة، انتشروا ميدانيًا في 10 محافظات مصرية، وذلك بالتنسيق مع غُرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف؛ لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وأكد متابعي الائتلاف رصدهم كثافة عددية أمام أغلب مقار التصويت، من الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي ترتب عليه خلق حالة زحام أمام مراكز التصويت، واستغرق الناخبون وقتًا طويلًا للإدلاء بأصواتهم كنتيجة لهذا الزحام.

ورأى ائتلاف نزاهة أنه كان ينبغي للهيئة الوطنية للانتخابات مراعاة زيادة عدد اللجان الفرعية، بما يتناسب مع 67 مليون ناخب على مستوى الجمهورية، حتى يتم استيعاب جميع الناخبين دون زحام، وبما يسمح بمشاركة جميع الناخبين بسهولة ويسر.

ولاحظ الائتلاف وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركتهم في عملية التصويت بسهولة، مع توفير بطاقات مصممة بطريقة "برايل" لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.