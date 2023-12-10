إنجاز إيمري التاريخي يحفز أستون فيلا لتحقيق الحلم الغائب منذ 43 عاما

يعيش فريق أستون فيلا فترة توهج كبيرة بعد تحقيقه الانتصار على كبار الدوري الإنجليزي، بعد فوزه الأخير على آرسنال وقبلها مانشستر سيتي بهدف نظيف في كلا المباراتين.

نجح اوناي إيمري في قيادة أستون فيلا للوصول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبتعد بفارق نقطتين عن الصدارة.

في أقل من أسبوع تمكن أستون فيلا من تحقيق الانتصار على مانشستر سيتي ثم آرسنال، ليجذب أنظار الجميع حول العمل الكبير الذي يقوم به الفيلانز بعد معاناة منذ سنتين حول اصراع على عدم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

نجح أستون فيلا في الوصول إلى المركز الثالث بعد مرور 16 جولة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد تحقيقه 11 انتصار والتعادل في مباراتين وخسارة ثلاث مباريات، وتسجيله 35 هدفا، وتلقى 20 آخرين.

ويعتبر أستون فيلا اكثر الأندية في الدوري الإنجليزي تحقيقا للانتصارات على ملعبه هذا الموسم بعد انتصاره في 8 مباريات من أصل ثمانية، ليحقق العلامة كاملة ب24 نقطة.

رقم إيمري يحفز أستون فيلا للحلم الأكبر

لا شك أن الاقاويل زادت خلال الفترة الأخيرة بعد أداء أستون فيلا المميز تحت قيادة مدربه أوناي إيمري، وتحقيق المدرب الإسباني لإنجاز مميز في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بكونه خامس مدرب في تاريخ المسابقة يحقق الفوز في 15 مباراة متتالية على ملعبه.

ولم يحقق ذلك الإنجاز سوى أربع مدربين آخرين وهم السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الأسبق، وروبرتو مانشيني مدرب السيتي السابق، ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول وبيب جوارديولا مدرب الفريق السماوي.

ونجح الاربع مدربين المذكورين سلفا بعد تحقيق ذلك الإنجاز، من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية المطاف ما قد يجعل ذلك الإنجاز يزيد من تفاؤل الفيلانز بقيادة إيمري في تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد البريميرليج الغائب عن خزائنه منذ 43 عاما، بعدما كان آخر مرة توج بها في نسخة 1981، وكان لقبه السابع في تاريخه.