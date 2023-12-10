حبس المتهم بسرقة سيارة ومساومة مالكها نظير إعادتها بالوايلي

قررت جهات التحقيق بالقاهرة ، حبس متهم بـ سرقة سيارة ومساومة مالكها نظير إعادتها في منطقة الوايلي، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

حبس المتهم بـ سرقة سيارة ومساومة مالكها نظير إعادتها بالوايلي

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من (مالك كافية - مقيم بدائرة القسم) بسرقة سيارته أثناء توقفها أمام المحل بدائرة القسم، وتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص لمساومته وطلب مبلغ مالي لإعادة السيارة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (شريحة الهاتف المُستخدمة في عملية المُساومة - صورة تحقيق شخصية "غير خاصة به" - بطاقة تحقيق شخصية "غير خاصة به".

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بسرقة السيارة عن طريق إيهام المجني عليه برغبته في العمل لديه بالمطعم الخاص به وإعطائه صورة البطاقة المضبوطة بحوزته والعمل لديه وتمكنه من الاستيلاء عليها عقب تحصله على مفاتيح تشغيلها، وتصرفه فيها بالبيع لدى عميله "سيء النية" (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية")،ضُبط بحوزة المتهم، السيارة وأكد أقوال المتهم الأول، وأضاف بتحصله على صورة وبطاقة الرقم القومي المضبوطين بحوزته من أماكن سبق له العمل بها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كما عاقبت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد المتهم "ه.م.ز" وشقيقه "م.م.ز" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ب.ح" بدائرة مركز العسيرات.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات عندما تلقى رئيس مباحث المركز، بلاغا بإصابة المجنى عليه وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خلافات بينهما فقاما بالتعدى عليه مما أسفر عن إصابته والشروع فى قتله.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهما النيابة تهمة الشروع فى القتل، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.