طلاب جامعة أسيوط الأهلية يدلون بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية

تابع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ؛ أعمال مشاركة طلاب جامعة أسيوط الأهلية المغتربين اليوم الأحد 10 من ديسمبر ، في التصويت في الإنتخابات الرئاسية وذلك فى مقر اللجنة الإنتخابية المخصصة للطلاب الوافدين بجهاز مدينة أسيوط الجديدة، بأسيوط الجديدة.

وفي هذا الشأن أشاد الدكتور أحمد المنشاوي بحماسة الطلاب واستعدادهم للمشاركة في الاستحقاقات الإنتخابية، الذي يبرهن على وعيهم وتماسكهم وسعيهم لبناء الجمهورية الجديدة وهم على قلب رجل واحد، لمواصلة تحقيق الإنجازات القومية، واستمرار التنمية على أرض الوطن، مجدداً دعوته لكافة منتسبي جامعة أسيوط الأهلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بأهمية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطي الكبير من أجل تصدير مشهد حضاري يليق بمصر ويؤكد حضارتها.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن هذا الإستحقاق الدستوري له أهمية كبيرة فى ترسيخ مبادئ الديمقراطية واستقرار الدولة والمحافظة على أمنها وسلامها، مشيراً إلى أن المشاركة فى الإنتخابات واجب وطني يجب أن يساهم الجميع فى أدائه حتى تنجح العملية الإنتخابية وتحقق الأهداف المرجوة منها، لأن المساهمة الإيجابية فى الإنتخابات تمثل ركناً أساسياً من أركان بناء الوطن وتحقيق طموحاته.

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