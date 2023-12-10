وزير التربية والتعليم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "ucmas" الدولية

كرّم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبين الفائزين فى مسابقة "ucmas" الدولية.

والطالبان المكرمان هما: يوسف نجم الدين علي، بالصف الأول الإعدادي، والطالبة رودينا نجم الدين علي، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الدعوة الإسلامية بسوهاج التابعة لمجموعة 30 يونيو.

جاء ذلك لحصولهما على المركز الثالث عالميا فى مسابقة "ucmas" الدولية.

وتم تكريم الطالبين في مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.

وهنأ وزير التربية والتعليم الطلاب المتفوقين، متمنيا لهم التوفيق فى دراستهم، ومواصلة تفوقهم، وأن يسهموا فى إحداث التطور والرقى المنشود من خلال ما تعلموه واكتسبوه من مهارات التفكير، والإبداع.

وزير التربية والتعليم يعفي الطالبين من المصروفات الدراسية

ووجه وزير التربية والتعليم بإعفاء الطالبيْن من المصروفات الدراسية، تكريما لهما على تفوقهما، كما أهدى الوزير الطالبان درع الوزارة، تحفيزا لهما على مواصلة التفوق العلمى، وكي يكونا قدوة لزملائهما فى المراحل التعليمية المختلفة.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة تقام بمشاركة 74 دولة علي مستوى العالم في دولة ماليزيا.

جاء ذلك، بحضور هشام جعفر مدير مجموعة مدارس 30 يونية، وعمرو شلتوت مدير مدرسة الدعوة الاسلامية بسوهاج.

وزير التربية والتعليم يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

وأدلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء واهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب وطني حيث أطلقت برنامجا تدريبيا حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لكل مواطن مصري وكل مواطنة مصرية وللمعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.