قرار جديد حول المتهم في مذبحة دار السلام

أصدرت نيابة دار السلام الجزئية، قرارًا باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية بشأن المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام، وذلك للوقوف على نشاط المتهم.

التحقيقات حول واقعة إنهاء حياة مسن وزوجته ونجلهما وصديقه على يد الابن الآخر في دار السلام، أوضحت أن شاب يدعى "أحمد.م.أ" أقدم على التخلص من والده ووالدته وشقيقه وصديقه داخل منزل الأسرة الكائن بمنطقة حدائق المعادي ثم دفنهم أعلى سطح المنزل، طمعًا في التحصل على جميع ممتلكات العائلة.

القبض على سائق أتوبيس دهس مالك مصنع بلاستيك في القليوبية



ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سائق "أتوبيس" بالقليوبية؛ لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة مالك مصنع بلاستيك وبها جروح تهتكية بفروة الرأس وإسترواح هوائى بالصدر.

بالفحص وسؤال شقيقه قررأنه حال سير المتوفـى بسيارته الملاكى بدائرة القسم حدثت مشاجرة بينه وقائد أوتوبيس لا يعلم بياناته على إثر حدوث إحتكاك بينهم، قام خلالها قائد الأوتوبيس بإستقلال الأوتوبيس والإصطدام بشقيقه مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد الأوتوبيس، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن الأوتوبيس المستخدم ملكه ،دون لوحات معدنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





المرور تضبط 60 ألف مخالفة متنوعة



وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 60714 مخالفة مرورية متنوعة (14080 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 436 مخالفة السير بدون تراخيص، و 115 مخالفة دراجات نارية، و1417 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و 18 مخالفة موقف عشوائي، و9 مخالفات شروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.