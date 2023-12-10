ضبط 336 مخالفة تموينية بأسواق المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 336 مخالفة تموينية على مدار الأيام الثلاثة الماضية ، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار .

والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وجهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين، بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لإحتكار السلع ، والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت عن ضبط 336 مخالفة على مدار الأيام الثلاثة الماضية منها، 214 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات- تصرف وتجميع )، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 122 مخالفة (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر المقرر- بدون ترخيص – ذبح خارج المجازر – عدم وجود شهادة صحية – بيع منتجات مجهولة المصدر)، بالإضافة ، إلى مخالفة واحدة في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.