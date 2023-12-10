الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رجال الشرطة يساعدون كبار السن في اللجان الانتخابية بالشرابية

رجال الشرطة يساعدون
رجال الشرطة يساعدون كبار السن في اللجان الانتخابية بالشرابية

حرص رجال الشرطة المكلفين بتأمين الانتخابات الرئاسية في منطقة الشرابية، علي مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم في مدرسة أبو بكر الصديق دائرة قسم الشرابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

 وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

رجال الشرطة يساعدون كبار السن في اللجان الانتخابية بالشرابية
رجال الشرطة يساعدون كبار السن في اللجان الانتخابية بالشرابية
الجريدة الورقية