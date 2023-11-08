جوجل تطالب بتنظيم منصة iMessage الخاصة بشركة Apple

احتدمت المعركة الطويلة لجعل iMessage من Apple متوافقًا مع جميع الأجهزة دون أن تظهر الكثير منها. لكن جوجل (الزعيم الفعلي لهذه المهمة) وشركات تشغيل الهاتف المحمول الأخرى تستفيد الآن من قانون السوق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA)، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز. ويشترط القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في عام 2024، ألا يفضل "حراس البوابة" أنظمتهم الخاصة أو يحدوا من قيام أطراف ثالثة بالتفاعل داخلها. حراس البوابة هم أي شركة تستوفي مؤهلات مالية واستخدامية محددة، بما في ذلك الشركة الأم لشركة Google Alphabet وApple وSamsung وغيرها.

تقوم المفوضية الأوروبية بالتحقيق فيما إذا كان الأداء الحالي لـ iMessage ينتهك DMA. تجادل شركة Apple بأن "نطاقها الصغير مقارنة بخدمات المراسلة الأخرى" والافتقار إلى الاستخدام المطلوب (أو تكلفة القيام بذلك) يجعلها غير ذات صلة بالقانون. ومع ذلك، فإن خطابًا من المديرين التنفيذيين في شركات مثل Google، وVodafone، وOrange، يقول إن هذه الرسائل يجب أن تكون مؤهلة لأن الرسائل "المثرية" متاحة فقط لمستخدمي Apple.

لا يكافئك iMessage من Apple بمهارة على التواصل مع أجهزة Apple الأخرى (ولكونك أحد مستخدمي Apple). تظل الدردشات على iMessage باللون الأزرق حتى تضيف مستخدم Android إلى المزيج، وفجأة، يصبح كل شيء باللون الأخضر. ومن الناحية التقنية، يحصل مستخدمو Android أيضًا على صور ومقاطع فيديو أقل جودة عند إرسالها عبر iMessage. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إرسال iMessages عبر شبكة Wi-Fi، مما يقلل الحاجة إلى البيانات عند السفر أو إذا كانت سعة الجيجابايت لديك منخفضة خلال الشهر.

وفي بيان يهدف إلى إبقاء مزايا iMessage حصرية لمستخدمي Apple، قالت الشركة: "يتمتع المستهلكون اليوم بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من تطبيقات المراسلة، وغالبًا ما يستخدمون العديد منها في وقت واحد، مما يعكس مدى سهولة التبديل بينها". تم تصميمها وتسويقها لاتصالات المستهلك الشخصية، ونحن نتطلع إلى أن نوضح للجنة سبب كون iMessage خارج نطاق DMA."

إذا نجحت المعركة ضد شركة آبل، فإن التغييرات في تطبيق iMessage ستكون أحدث تحول تفرضه المفوضية الأوروبية. أسقط هاتف iPhone 15 الجديد من Apple الشاحن السريع بعد صدور قانون يفرض أن تحتوي جميع الأجهزة المحمولة الجديدة المباعة في الاتحاد الأوروبي على منفذ USB-C بحلول نهاية عام 2024.