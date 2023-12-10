قاضٍ يخرج من اللجنة لمساعدة مواطن للأدلاء بصوته في الغربية

في لافتة إنسانية رائعة، خرج المستشار أحمد محمد حسن، المشرف على لجنة 16 بمجلس مدينة كفر الزيات، من اللجنة لمساعدة أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدته في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وسمح للناخب بالتصويت خارج اللجنة نظرًا لحالته الصحية.

وأشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالمظاهر الإنسانية في انحاء المحافظة وبوعى المواطنين الذى ظهر جليًا في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدًا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

شهدت لجان الانتخاب في محافظة الغربية اقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي الذي انطلق منذ التاسعة صباحًا.



كانت محافظة الغربية أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بداية من اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام.