قوافل طبية وعلاجية شاملة أمام لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن توافر قوافل طبية وعلاجية شاملة أمام اللجان الإنتخابية للكشف والعلاج بالمجان، وتابع الدكتور اسامه احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربيه، الاستعدادات النهائية لخطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية.

وأكد وكيل وزارة الصحة على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشئات القطاع الصحي بالمحافظة تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية.

وذلك بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والدفع 116 عربه اسعاف بالتنسيق مع هيئه الاسعاف لتأمين 14لجنة عامه وثابتة ومتحركه بجميع الجان ، واستمرار تقديم الخدمات الصحية بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية حتى الساعة التاسعة مساءًا خلال فترة الإنتخابات الرئاسية.

واوضح وكيل الوزارة على الدفع بـ162 فريق طبي للمبادرات الرئاسيه بمختلف المراكز وتوفير 4 عيادات متنقله مجهزه بالاطقم الطبية بالجان المغتربين وقد تم توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية و مستلزمات الطوارئ بجميع المنشئات الصحية.

ووجه " وكيل الوزارة " بتسهيل مهمة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية و جميع المنشئات التابعة للوزارة من أطقم طبية وإداريين بأداء واجبهم الوطني للإدلاء بأصواتهم دون الإخلال أو تعطيل سير العمل داخل المنشآت الصحية.