الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

البورصة السلعية: تداول 1.1 مليون طن قمح مستورد بقيمة 12 مليار جنيه خلال عام

الرئيس التنفيذي للبورصة
الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية حسام الجراحي

صرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة السلعية حسام الجراحي بأن إجمالي كميات القمح المستورد المتداولة عبر البورصة السلعية منذ بدء تداوله في 27 نوفمبر 2022، وحتى الآن بلغ نحو 1.1 مليون طن قمح بإجمالي قيمة بلغت 12 مليار جنيه.

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وأضاف في تصريحات خاصة أن إجمالي عدد جلسات التداول بلغ 100 جلسة من مزايدات على القمح  بمعدل جلستين في الأسبوع (الأحد والأربعاء)،وتم التنفيذ من خلال 8550 عملية، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة نحو 139 شركة وبلغ متوسط عدد الشركات المنفذة نحو 85 شركة.
وأشار إلى أن متوسط الكميات المنفذة في الجلسة الواحدة يتراوح من 50 إلى 85 طنًا لكل شركة فيما بلغ متوسط سعر التنفيذ لكل جلسة على مدار العام نحو 10 آلاف و700 جنيه.

ومن المعروف أن البورصة السلعية يتم عليها تداول عدة سلع على رأسها سلعة القمح والذرة الصفراء والذهب والسكر.

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