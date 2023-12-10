خلال تفقده اللجان الانتخابية.. محافظ الدقهلية: الناخبون يصنعون ملحمة وطنية فريدة من نوعها

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية عدد من مقار اللجان الانتخابية في اليوم الأول لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مدينة المنصوره للوقوف علي مدى توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم.

رافق المحافظ في جولته الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد، حيث تفقدوا مقار اللجان الانتخابية من أمام مدارس شجرة الدر الإعدادية ومدرسة الإمام محمد عبده الابتدائيه ومدرسة الثانوية بنات الجديدة، ومدرسة علي محمود طه الابتدائية، ومعهد المنصوره الأزهري.

وقال " المحافظ " توافد المواطنين بكثافة على اللجان الانتخابية يدل على مدى وعي ووطنية شعب الدقهلية، وأنه شعب مثقف ومسؤول ومحب لوطنه .

ودعا " مختار " كافة أطياف وفئات شعب الدقهلية بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنصنع ملحمة وطنية يتحدث عنها جميع دول العالم، ليعلموا ويدركوا مدى وعي الشعب المصري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم .

وأشار الدكتور أيمن مختار، إلى أن الدقهلية من أكثر المحافظات مشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وسيحقق شعبها أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الدقهلية بشعبها تصنع ملحمة وطنية فريدة من نوعها .

ووجه " مختار " بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقه الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتوفير كافة احتياجات اللجان اللوجيستية وتذليل جميع العقبات، ومتابعة سير العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .



